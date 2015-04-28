法国IT公司Cap Gemini将以40亿美元收购美国同业IGATE

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎4月27日 - 法国信息技术(IT，资讯科技)服务公司Cap Gemini SA(CAPP.PA)表示，将以40亿美元收购总部在美国的竞争对手IGATE CorpIGTE.O，这宗交易将使北美成为该公司最大的市场，同时IGATE的创始人也将为此收获10亿美元。
Cap Gemini在周一宣布交易的同时，还发表声明上调该公司2015年营收预估。其股价攀升将近8%。
IGATE在金融服务领域颇有实力，自1996年上市以来成长迅速。
Cap Gemini表示，IGATE一直保持两位数的成长速度，营业利润率也达到19%，该公司2014年营收为13亿美元。
本次收购将大大提高Cap Gemini在北美市场的地位。
IGATE有约80%的业务在北美地区，合并后集团2015年营收估计为125亿欧元(135.8亿美元)，IGATE将占到其中的30%。
根据Cap Gemini，该交易将使得2016年和2017年的获利分别提高12%和16%。合并后集团的营业利润率将超过10%。
以周五收盘价计算，Cap Gemini的市值约为130亿欧元(140亿美元)。该公司表示，对IGATE的收购价为每股48美元。IGATE的股价周一收高3.29%至47.36美元。
Cap Gemini称，已经获得代表IGATE 54%股本的股东的支持。
IGATE全球员工总数约为3.3万人，其中75%位于印度。合并后公司在印度的员工数量超过10万人，占员工总数的48%。
该交易将需要获得多个监管机构的批准，料在今年下半年完成。
美国银行和Lazard(LAZ.N)针对该交易分别为IGATE和Cap Gemini提供咨询服务。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。