法国IT公司Cap Gemini将以40亿美元收购美国同业IGATE

路透巴黎4月27日 - 法国信息技术(IT，资讯科技)服务公司Cap Gemini SA(CAPP.PA)表示，将以40亿美元收购总部在美国的竞争对手IGATE CorpIGTE.O，这宗交易将使北美成为该公司最大的市场，同时IGATE的创始人也将为此收获10亿美元。

Cap Gemini在周一宣布交易的同时，还发表声明上调该公司2015年营收预估。其股价攀升将近8%。

IGATE在金融服务领域颇有实力，自1996年上市以来成长迅速。

Cap Gemini表示，IGATE一直保持两位数的成长速度，营业利润率也达到19%，该公司2014年营收为13亿美元。

本次收购将大大提高Cap Gemini在北美市场的地位。

IGATE有约80%的业务在北美地区，合并后集团2015年营收估计为125亿欧元(135.8亿美元)，IGATE将占到其中的30%。

根据Cap Gemini，该交易将使得2016年和2017年的获利分别提高12%和16%。合并后集团的营业利润率将超过10%。

以周五收盘价计算，Cap Gemini的市值约为130亿欧元(140亿美元)。该公司表示，对IGATE的收购价为每股48美元。IGATE的股价周一收高3.29%至47.36美元。

Cap Gemini称，已经获得代表IGATE 54%股本的股东的支持。

IGATE全球员工总数约为3.3万人，其中75%位于印度。合并后公司在印度的员工数量超过10万人，占员工总数的48%。

该交易将需要获得多个监管机构的批准，料在今年下半年完成。

美国银行和Lazard(LAZ.N)针对该交易分别为IGATE和Cap Gemini提供咨询服务。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。