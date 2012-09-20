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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 13:53 BJT

亚洲百万富豪数量首超北美--报告

凯捷咨询(Capgemini)与加拿大皇家银行财富管理公司联合发布报告称，去年亚洲富豪的数量首次超过了北美，但财富总额有所缩减，仍低於北美富豪财富总额。亚洲富豪中有54%集中在日本，17%在中国，逾5%在澳大利亚。

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