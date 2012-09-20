亚洲百万富豪数量首超北美--报告

凯捷咨询(Capgemini)与加拿大皇家银行财富管理公司联合发布报告称，去年亚洲富豪的数量首次超过了北美，但财富总额有所缩减，仍低於北美富豪财富总额。亚洲富豪中有54%集中在日本，17%在中国，逾5%在澳大利亚。