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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 10:34 BJT

中国加快推进资本账户条件基本成熟--人行报告

据《中国证券报》周四文章，中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出，中国当前正处於资本账户开放战略机遇期，开放的风险基本可控，不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放。路透

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