资本帐户逆差对中国来说将是件好事--专家

路透北京5月12日 -中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。

他是在北京的一个论坛上发表上述讲话的。

金中夏称，人民币的国际地位未来会随着中国经济体量的增大而继续提高，但仍然和美元不可比，在这个问题上要理智。

他同时认为，中国目前经常性和资本帐户双顺差的情况不可持续。

中国总理李克强此前在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。(完)

(编译 侯向明；审校 张喜良)

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