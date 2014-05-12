资本帐户逆差对中国来说将是件好事--专家

沪综指缩量收升 雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
路透北京5月12日 -中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。
他是在北京的一个论坛上发表上述讲话的。
金中夏称，人民币的国际地位未来会随着中国经济体量的增大而继续提高，但仍然和美元不可比，在这个问题上要理智。
他同时认为，中国目前经常性和资本帐户双顺差的情况不可持续。
中国总理李克强此前在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。(完)
(编译 侯向明；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
路透北京4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。