目前资金总需求偏大 资金价格的均衡点就会偏高--周小川

* 目前资金总需求偏大，资金价格均衡点就会偏高

* 利差或收窄但幅度可能低于预期

* 目前中国经济比较正常

* 开银行不见得好赚钱

* 上海自贸区改革未来要整体推进实行

路透北京12月16日 -中国央行行长周小川表示，未来资金价格的平衡点是由总供给、总需求决定，而中国目前相对来说资金的总需求偏大，发展的积极性很强。在这种情况下，资金价格的均衡点就会偏高，这是中国经济的特点。

最新一期的《财经》杂志援引周小川称，综合考虑利率市场化后存款利率可能进一步上升、风险溢价基本不变的两方面因素，利率市场化进一步推进后，贷款利率很可能会跟着存款成本的增加也有所上升。但存、贷款利率的上升不一定同步，最后利差究竟会增大还是会缩小仍有不确定性，利差有可能会收窄，但收窄的幅度或许低于人们的预期。

“目前中国经济比较正常。可以用‘常态’条件去分析准入、竞争和是否需要保护等方面的问题。”他称。

周小川表示，从人民银行角度来讲，除了在所谓的危机阶段和危机恢复阶段会有维护金融稳定的考虑，在正常阶段，央行希望通过竞争，促使金融机构为全社会提供更好的金融服务。

“我们也特别强调金融业主要是为实体经济服务，不要搞自我发财之类的东西。所以并不存在需要特别照顾金融机构及其盈利能力的这个动机。”他说。

周小川称，中国的城镇化属于快速城镇化发展，不借钱可能无法解决巨大的资金投入问题。所谓有收入型的市政债就是当前的举债对应着某个项目，这个项目完成后，将改善城市基础设施，从而带来稳定的现金流收入，这种收入可能是使用者付费，也可能体现为政府的税收（如财产税），如果算一下账发现未来的收入能够用来还本付息，那么现在就可以发债。

“正门开了，同时把一些实际上没有效益，或者未来不能产生足够收入流的项目暴露出来，并将其清理。”他说。

周小川进一步说明，将来走“正门”会有一个正规方式，目前的做法比较乱。其中还有相当一部分是土地质押。对土地质押有两点说明：如果地价变了，增值了没关系，而如见跌价了的话，就应该补充质押品。在实际清理过程中，很多已经达成了补充质押的协议。

他强调，这些内容需要保持连续性，否则就会出现金融风险。其中包括有一些地方政府承诺，比如说收费公路的费率实际上都是地方交通部门认可、出具文件的，这种承诺应该合理，同时也是必须坚持的，不能改。如果改了的话，就会影响地方政府融资平台的责任，也会影响市场对其的信心。

**开银行不见得好赚钱**

周小川表示，目前，有些人对开办银行热情很高，但实际上真正投资银行业也不见得那么好赚钱。首先，开办银行不准替自己办事，也就是禁止关联交易。

“银行业的周期性比较强，好的时候都挺好，一旦出现问题，比如遇到金融危机，银行亏起来也很厉害，大窟窿很难填补。另外，银行是一个技能相当高的行业，想经营好并不容易。”他说。

周小川强调，对于资本的引进，不一定强调这个资本是擅长银行、能直接给银行带来好处的资本，但是确实第一必须要守规矩，第二不要心里打歪主意，第三不要有太多的幻想，要冷静看待对银行的投资。

他表示，互联网金融的快速发展对监管部门提出了动态的、不断学习的压力，但其中的绝大多数可以用现有的规章条例法规覆盖。

“新事物刚出现时不一定能弄得很清楚，也不知道它动态发展的下一步，所以先要尽量采取相对友好的态度，给他们一定的空间。有些事情可能一开始会有些不符合常规，但如果量还很小，监管机构可以给它提示，不一定马上禁止。”周小川说。

他认为，基于新科技的金融服务是大有潜力的，特别是在普惠金融领域。从国际经验看，对许多农村、边远地区和贫困地区，可通过大量使用手机去普及基本金融服务。

**上海自贸区改革未来要整体推进实行**

周小川表示，如果人民币和美元或其他国际货币间的交易过程受到诸多管制，可兑换程度不够，其所形成的汇率就不是完全反映市场供求关系的价格，在跨境资金的资源配置中也无法实现所期望的优化目标。

当然，实现资本项目可自由兑换确实会存在一定风险，为此《决定》也同时明确要在“建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系”的条件下，加快实现人民币资本项目可兑换。这就是说，通过做好必要的准备工作，来防范可能发生的风险。同时，也在深入研究国际国内经验的基础上，点出了需关注的风险点。

上海自贸区的金融改革内容，是未来要在整体上推进实行的，上海是先行先试，摸索一下操作方面的经验，那么哪怕中间有一点套利的机会，只要后面的改革迅速跟上，抓紧时间快速推广，这些套利机会也就消失了。

“金融交易比较复杂，肯定是更难管理。但既然是搞试点，一方面不能不有所区分，另一方面也不能太繁琐，否则就不像是改革开放的试点了。”周小川说。

他指出，特别要认识到，金融改革并不是上海自贸区实验的最主要内容，金融改革主要是配合投资贸易自由化方面的改革，支持其进一步扩大对外开放。

周小川表示，充分的消费者主权不仅体现在消费者可自主购买商品和服务，还应包括其他方面的自主选择权，例如，消费者是否进行储蓄以及选择哪一种储蓄产品；是否可以选择如何管理自己的养老金及医疗保险；除了国内的投资品，是否还可以选择到境外投资，等等。这些问题与多层次资本市场建设、与资本项目可兑换等都有直接的关联。

“下一步，确立了个人作为对外投资主体就要求加快推进资本项目可兑换。这也体现了改革开放以来，消费者作为市场主体，其自主选择权不断扩大的客观趋势。”他说。（完）

(发稿 谢衡)

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