资本流动引起紧张关系 暗示全球经济前景不妙

图中分别为百元面额的美元纸币与20元面额的土耳其里拉。 REUTERS/Murad Sezer

路透华盛顿4月13日 - 虽有一些人赞同全球经济正在好转的观点，但20国集团(G20)成员国的高层官员却表现得相当忧虑。

对于穷国而言，发达经济体的宽松货币政策导致这些国家的资本流动出现极大波动，可能动摇新兴市场。对富国来说，发展中国家手中囤积的大量货币正在阻碍全球经济更加稳定地发展。

这样的紧张关系近几年来一直存在，但随着上周G20会议在华盛顿的召开，似乎正在不断升温，美国和印度官方的尖锐措辞中证明了这一点。

贫富国家都表示，他们根据自身的利益行事，而双方的说辞都有理有据，就让这场冲突变得十分棘手。

即便G20都认为全球经济已经进一步站稳脚跟，但现在的紧张关系意味着，全球经济恢复平衡，摆脱富国大肆借钱从穷国买东西这样一种格局，似乎并不容易。

“现在没有一种良性的环境，”印度央行总裁拉詹在G20会以前的一个小组会上表示。

拉詹成为改革全球货币秩序的重要倡导者，他敦促发达国家央行行长避免使用可能损及全球经济的实验性货币政策。

他认为，数年来发达国家实施的宽松货币政策，令新兴经济体拥有更多的美元储备，因此他们能够干预汇市，以保护本国经济免受资本流动大幅波动的影响。

随着眼下美国、欧洲和日本似乎还会把宽松货币政策维持好几年，囤积货币的需求只会不断增长。

“必须考虑对其他经济体的影响或溢出效应，”巴西央行行长Alexandre Tombini提到发达国家政策时称。

以美国为首的发达国家认为，其刺激努力符合新兴国家的最大利益，因为这提振全球经济。他们表示，欠发达国家对货币干预的依赖让全球退步。

新兴市场常常通过保持本币疲弱来建立美元储备，以便刺激出口成长，迫使发达经济体借款来弥补进口账单。很多经济学家认为，全球最大消费国美国大量借款催生了资产泡沫，从而引发2007-09年的金融危机。

“很多新兴市场对于更快速推行汇率市场化的抵制，阻碍了经济再平衡进程。要想确保全球经济实现持续和强劲的复苏，再平衡是必要的。”一名美国财政部高官对记者表示。

对拉詹关于增强货币政策合作的呼吁，富有国家的官员则大都持拒绝态度。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果新兴市场允许本国货币进一步升值的话，各国决策者之间加强合作是可行的，但那并没有实现。

他在同一个小组会上表示，“新兴经济体从来不接受一定程度的本币升值。”

根本问题在于，由于各国政府作为太少，导致各国央行的努力过度。

多数经济学家认为，全世界的政客们能够做出更多努力来帮助本国经济。但富有国家不愿意依靠赤字支出，而贫穷国家一贯在促进市场竞争方面滞后。

如果政府更加努力，那么货币政策在刺激经济增长和维持金融稳定方面就不会扮演过重角色。布鲁金斯学会(Brookings Institution)和康奈尔大学经济学家Eswar Prasad认为，这对未来全球经济增长来说是恶兆。

他称，“最终的结果是我们要靠央行代表政客来打所谓的代理人战争，政客们缺乏责任感，不愿意尽责。我认为这不会朝着有成效的方向发展。”(完)

(编译 郑茵/王翔琼/石冠兰 审校 高琦)

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