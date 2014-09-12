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中国财经 | 2014年 9月 12日 星期五 18:27 BJT

中国证监会官员强调券商和基金的资产管理业务不得违法违规

路透北京9月12日 - 中国证券监督管理委员会主席助理张育军周五表示，证券公司、基金管理公司及其子公司“资产管理业务不得违规承诺保本保收益;不得开展资金池业务;资管产品的杠杆率不得超过十倍；不得投资于高污染、高能耗等国家禁止投资的行业。

证监会网站新闻稿引述他称，资产管理业务得有非公平交易、利益输送、老鼠仓等损害客户利益的行为；不得不适当地宣传、销售产品，误导欺诈客户;不得利用资管产品进行商业贿赂;不得对业务人员、管理团队实施当期激励。

张育军同时强调，证监会将进一步加强执法检查，对违法违规行为始终保持高压态势，强化追责问责，督促公司提升合规运作水平和风险管理能力，确保行业规范持续发展。

据统计，截至2014年7月底，证券公司、基金管理公司及其子公司资管规模达到10.2万亿元人民币。其中，证券公司资管规模7万亿元，基金管理公司专户规模9,224亿元，基金子公司专户规模2.29万亿元。(完)

(发稿 张晓翀；审校)

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