陈东征：资本市场有利混合所有制的实现

路透北京3月9日 -中国深圳证券交易所理事长陈东征周日表示，通过资本市场实现混合所有制是现实中最可行、最稳妥的方式。注册制改革后交易所将承担更多责任，对交易所是巨大的压力和挑战，需要利用必要的行政手段提高市场的约束力和透明度。

作为全国政协委员的陈东征在“两会”期间对记者称，混合所有制形式将来一定会多样化，虽然当前资本市场还存在各种问题，但相对公开、透明，通过资本市场实现混合所有制代价较小。

“在一定程度上，国有资产流失和民营资产被侵吞、剥夺令双方都有顾虑。但是在这个(资本)市场上，出现这种状况的概率和可能性相对比较低。”陈东征表示。

他还认为，将来实行的注册制将交易所承受的责任会越来越大，交易所的职责也会大变。将上市审批权下放到交易所对其将是巨大的压力和挑战。

针对市场普遍关心的创业板问题，他希望投资者能够冷静的看待创业板市场，市场需要的是一种循序渐进、持续稳定的发展。他认为创业板现在最大的问题就是业绩能不能支撑未来的发展，现在创业板的市场市盈率是全球最高的，而且和主板、创业板的差距都非常大。

他指出市场应该有一定合理定价，包括允许有一定的想象空间，但是不应该出现盲目性。现实中不但散户不成熟，机构投资者同样不成熟，目前创业板中机构持股的比例已达到60%。

陈东征并称，目前新股申购过程中必须要持有深市的市值是因为登记结算方面在技术上实行有难点。新股上市当日限定涨幅的的制度预期目的没有达到，证监会正在研究解决。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。