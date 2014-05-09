2020年中国资本市场融资占社会融资总额比重拟提高三倍--规划

路透上海5月9日 -中国证券业协会日前下发《中国证券业发展规划纲要(2014-2020)》（讨论稿），明确了期内证券业的战略目标和基本任务。规划预计，到2020年，国内资本市场融资额占社会融资总额的比重将从2013年的约6.1%提高到25%左右。

中国证券报周五报导称，该规划提出，规划期内证券业的战略目标是成为国内金融体系中举足轻重的核心产业，成为社会经济发展的支柱产业，成为国民经济转型的重要驱动力。

证券业基本任务是建立现代投资银行，恢复投资银行作为直接融资服务提供者、资产管理和财富管理者、交易和流动性提供者、市场的重要投资者和有效的风险管理者的基本职能；推动行业对内、对外开放，实现差异化竞争、包容性增长、多元化发展，形成开放、多元、包容的行业格局；建成一批具有国际影响力的系统重要性机构。

根据国民经济发展的总体规划和行业发展的战略目标、基本任务，考虑国民经济转型升级、结构调整和利率市场化、人民币国际化等因素的影响，规划预计，证券经营机构总资产在金融业中占比从2013年的约1.5%提高到6%左右，证券经营机构管理客户资产占城乡居民总收入的比例将从2013年的约40.1%提高到55%左右，证券经营机构就业人数平均每年提高15%左右。

纲要还提出应采取一系列战略举措，包括加快对外开放，推进国际化进程，加快对内开放，降低准入门槛，加快发展民营证券经营机构，推动行业做大做强；支持创新，完善证券经营机构基础功能，支持证券经营机构业务和产品创新，推进传统业务转型升级，规范发展互联网证券业务，拓宽证券经营机构融资渠道。

同时，发展私募，夯实私募市场发展基础，规范发展多种组织形态的私募市场，加强私募市场监测监控，助力多层次资本市场建设；强化合规管理，提升全面风险管理能力，完善风险防范和处置机制，促进行业稳定健康发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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