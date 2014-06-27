资管产品发展有助提高资金使用效率--普益财富

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京6月27日 - 普益财富在新近发布的报告中称，资管产品的发展提高不了无风险收益率。相反，资管产品的丰富提高了资金的使用效率，还可能降低整个市场的无风险收益率。
报告表示，资产管理产品都存在着投资风险，并不是无风险的金融产品，其对应的收益率，也不是无风险收益率，而是无风险收益率和风险报酬的总和。因此，不能认为资产管理产品预期收益高于存款，就是无风险收益率提高。
“无风险利率在整个金融市场内应该是不变的，一般为同业拆借利率或者国债到期收益率。2007年以来，以上两个收益率并没有随着资产规模的增大而升高，而是随着市场货币供应量而变动，与资产管理业务的规模无关。”报告称。
报告认为，从理论上分析，资管产品的出现增多了居民投资的渠道。而现金管理产品减少了居民的持币动机，使得参与金融市场的资金比率上升，提高了资金的使用效率。这还可能降低整个市场的无风险收益率。
报告指出，资管产品的发展虽然没有提高市场的无风险收益，却提高了企业的融资成本。但随着资产管理业务的发展、多层次资本市场的建立，企业和项目能以高于法定贷款利率的价格融得资金，解决了融资难的问题。
报告称，随着资管业务的发展，货币政策的执行思路要发生改变，“调准”的效果将越来越小。金融机构发行资管产品，其资金归集账户为资产管理产品的托管账户。对资管产品的托管人而言，这个账户实际上是同业存款，不计提存款准备金；对资管产品的管理人而言，这类资产位于其资产负债表外，也不会计提存款准备金率，意味着“调准”对资产管理业务各方均无影响。
报告指出，从发达市场的货币政策来看，利率调控和公开市场操作是主流。长期的货币政策应更加依赖于公开市场操作，尤其是期限较长的公开市场操作。（完）
(整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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