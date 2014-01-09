分析：资金无忧公开市场"以静制动" 中国央行维持偏紧基调

* 流动性显宽，公开市场延续零操作

* 节前仍面临财税上缴及现金备付压力，央行料出手微调

* 近期政策发力点在降杠杆防金融风险

* 节后资金预期偏乐观，不排除正回购重出江湖

作者 丁淑琴

路透上海1月9日 -中国银行间市场本周流动性进一步显好，央行公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。

业内人士认为，结合最新经济数据和政策动向，通胀压力温和，而经济复苏动能持续，央行仍会倾向偏紧的资金面，通过资金价格向市场传导政策意图，达到降杠杆，防范影子银行等金融风险的目的。

“因为资金比较宽松，所以暂停逆回购，不向市场投放资金了，央行取向没有发生变化，会坚持偏紧的基调，”南京银行金融市场部研究员张兰称。

她认为，早间公布的居民消费价格指数(CPI)等数据显示，通胀压力温和，经济增长压力也不大，货币政策短期内无需变向。

国家统计局周四公布，12月CPI同比上涨2.5%，回落至七个月低点，而同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，路透调查中值为-1.3%。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。

上海证券宏观分析师胡月晓指出，随着通胀压力消除，市场或产生货币放松的预期，但放松实际发生概率较小。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/gak85v

**降杠杆化解风险为首要**

基于宏观经济运行基本稳定，近期中国的政策重点多着眼于防范金融风险；路透此前披露了国务院层面首次针对影子银行的监管文件(107号文)，该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。

中国银监会周一则召开会议称，今年将切实防范和化解地方平台、产能过剩、影子银行等七类风险，同时推进银行业开放。

张兰认为，107号文是作为整个宏观调控组合的一个工具，“央行主要工作是维持偏紧的资金面，用偏高的资金价格去挤压套利空间，让市场解决错配问题，去降杠杆。”

北京一大型银行交易员也表示，107号文及此前的银监会会议，均反映政府重视影子银行业务，欲化解金融风险，有意引导地方政府债务等阳光化。

中国大型投行--中金公司最新报告则指出，在当前通胀不高、增长不强的情况下，货币政策不宜过紧，规范影子银行文件出台，意味着审慎监管加强，从而短期内减小了货币政策紧缩的压力，但控制金融风险将成为货币政策的一个长期目标，货币政策在中长期仍难以大幅放松。

**节前适度微调，节后或正回购重启**

纵观去年央行在公开市场的操作，在季末等关键节点，若资金利率超预期飙升，央行仍会出手施援；目前距离春节还剩三周不到时间，机构多认为，1月中下旬资金预期偏谨慎，但央行应会适时适度出手微调。

上述北京的交易员提到，中旬起机构开始备付春节资金，且15日财税上缴预计不低于4,000亿元人民币，加上新股申购开启，尽管多为小盘股，但只数多，一旦形成赚钱效应，冻结资金至少千亿。

长江证券资金营运部高级研究员熊德超则指出，未来不确定因素的确较多，包括外汇占款规模等，“但央行是会适当微调的，紧的时候，SLO(短期流动性调节工具)就出来了，但也不会让资金价格降到很低。”

因资金回流等影响，多数交易员对春节后的流动性预期偏乐观，但张兰指出，“节后如果资金面还是比较宽松，央行重启正回购的可能性是存在的，它还是会把资金价格推升到较高的位置，七天(质押式回购加权利率)合意位置至少在4.2%以上吧。”、

银行间市场本周以来资金面宽松，短期供给尤为充裕，隔夜回购加权均价近期在2.8%的低点徘徊，七天回购周四盘中一度跌破4%；但跨月资金仍供不应求。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净回笼 --(完)

(审校 林高丽)

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