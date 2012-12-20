资金外流阴影减缓中国汇改进程

记者 Gabriel Wildau 编译 李春喜/程琳/蔡美珍

路透上海12月20日 - 当汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌上月预测,人民币将在五年内可自由兑换时,长期关注中国的观察人士很可能感觉似曾相识.

自1993年中国首次正式将资本帐户自由兑换作为长期目标以来,这类预测从未成真.

前高盛大中华区董事长胡祖六在2002年也讲过类似的话,当时中国的上一次领导层换届即将展开.胡祖六在2010年离开高盛并成立了一个私募基金.

市场观察人士仍然看好中国放宽资本帐户管制,因为央行给出了令人乐观的信号.不过政府领导将外汇储备视为经济稳定的保证,并给予极大重视,这仍将成为一个主要障碍.

实际上,资本外流加快的迹象已经引发当局担忧.

中国人民银行行长周小川周一在三亚-财经国际论坛上指出,"不应该将资本项目可兑换误解为汇率完全自由浮动、跨境资金完全自由转移、零金融监管...".

"我们保留一些监测项目和对有一些敏感项目的控制."周小川说.

**防护伞**

分析师称,央行是政府改革派的核心力量.但其他决策者仍认为外汇储备代表国家实力,任何会使3.3万亿(兆)外储面临风险的改革都可能遭到他们反对.

在他们看来,外汇储备支撑着金融体系的信心,是政府与金融市场的防护伞.

很少人相信中资银行像他们宣称的那样健康,因为有太多地方政府与国有企业债务缠身.

但只要投资者与储户相信中央政府会在危急时刻动用外储救助银行,就不会发生挤兑或是地方政府和国企信贷紧缩的情况.

前人行货币政策委员余永定称,中国家庭储蓄很高,如果他们分散到外币资产投资,哪怕只是分出资产的10%,资本外流规模也会非常可观,这会导致人民币汇率贬值,进而产生羊群效应,引发恐慌和更多资本外流.

中国企业与家庭的银行存款规模高达84万亿元人民币(13.45万亿美元).

**资本流失**

有迹象显示,已经有部分资金在离开中国.

官方数据显示,中国5-10月贸易顺差及外商直接投资(FDI)金额总计为1,810亿美元.

但包括央行在内的中资银行同期仅买入约320亿美元外汇,企业保存在境内的未兑换外汇为530亿美元.

在资本管制的情况下,净流入的外汇应大致等于银行购汇加企业尚未兑换的外汇收入.

通过这个被分析师普遍用来估算热钱流动的分析方法,有大约950亿美元本该在中国的资金流向了海外.

人民币自7月底以来大幅升值,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)在9月推出新一轮量化宽松政策,创造了吸引热钱流入中国的大环境,因此如此规模的资本流出不能不引人关注.

"中国中等收入阶层的人都在开境外银行账户,40到50岁的人群潜藏着担忧心理,"方便客户进行境外投资的咨询公司Offshore Incorporations Group的董事总经理Jonathan Clifton在上月伦敦一场会议上称.

**顺差萎缩**

即使过去10年中国经济大幅成长,根据Global FinancialIntegrity在10月发表的一项研究显示,从2000到2011年,约有3.8万亿(兆)美元的资金违法流出.

但这些违法外流资金大多没有引起注意,因为比起庞大的贸易顺差及外商直接投资(FDI),这有如九牛一毛.

贸易顺差及FDI的双重助力,是中国外汇储备在2002-2011年期间平均每月增加250亿美元的主要原因.

但如今这两大资金流入来源都在萎缩,一些分析师预期这将成为一个长期趋势.

"在我国经常帐目顺差、资本和金融项目顺差明显收窄的背景下,应从防范国际资本流入风险转为防范国际资本流出风险,"两名中国人行官员本周在人行主管的"中国金融"杂志上撰文指出.

2012年1-9月,中国外汇储备平均增加115亿美元,其中多数是既有储备的利息,而不是资本净流入.

"到明年年中时,中国将会大幅收紧资本项目,"知名中国分析师、前摩根士丹利董事总经理兼亚太区经济学家谢国忠指出.

他并称,中国2013年贸易顺差下滑,将引发政界领袖对资本外流的关切.

**陷阱**

但还是有人仍然看好中国将会改革开放.

"有明确迹象显示,将在2013年接班的中国新领导层将会把加速改革列为未来几年的优先政策,"汇丰经济学家屈宏斌称.

今年以来人行持续发出一连串正面评论,其中包括2月的一份报告,题目为"中国加速开放资本帐的条件基本成熟".

就连前人行行长戴相龙今年也表示,五年内可能会有重大进展.

今年3月时,中国监管当局提高外资银行外债额度,准许外资银行引入更多资本.4月时,当局又新增合格境外机构投资者(QFII)投资额度,扩大外资投资中国证券市场渠道.

但这些政策离开放一般民众自由投资海外仍有很大的距离,看起来仍是延续中国长期以来对外国资本的立场,有些人拿捕蟑屋来比喻:钱可以进来,但不能出去.(完)

(译文审校 沈以文)

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