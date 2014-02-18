资金泛滥迫正回购重出鞘 中国央行坚守稳中偏紧基调

焦点：中资企业仍热衷于海外并购 利用海外资产融资避开资本管控
路透香港4月28日 - 中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。
* 春节后资金回流银行等因素致流动性泛滥
* 触发央行逾八个月后重启正回购操作
* 业内人士指此举旨在对冲宽松流动性
* 央行坚持货币政策稳中偏紧基调
作者 康熙泽
路透北京2月18日 -春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。
他们并表示，今日回收资金的量级并不大，对当前流动性未产生实质冲击，所以正回购短期有连续操作可能性。
“重启正回购是合情合理的，面对货币信贷增速过快，流动性过于宽松，货币市场利率连续走低，监管层是不会坐视不理的，只是之前市场不明确回收资金是通过定向，还是公开正回购的方式。”北京一大型银行交易员称。
他进一步表示，近期流动性的宽松应是与节前据测算约1.8万亿的提现，在节后回归银行体系，以及近期结汇需求偏强有关。而仅从周二的正回购操作量级看，央行意图料是重在改观眼下流动性泛滥现状，至于货币政策依然维持中性偏紧立场，这也符合目前国内宏观经济防风险、调结构的主基调。
春节后人民币升值预期仍然较强，虽然人民币兑美元即期小幅走贬，但交易人士称客盘方面结汇压力还是偏大。
广发银行高级交易员颜岩认为，央行果断进行正回购，将弱化此前市场存在的政策放松预期，不过他强调今日操作并不具备太强的政策意义。
“央行可能就是看到市场整体备付较高，所以才进行这个反向操作...另外应该看到今天正回购期限只有14天，比之前主流操作的28天期要短，也更灵活，”他说。
中国央行公告称，公开市场周二进行480亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.8%，为时隔逾八个月后重启正回购。
周二银行间债市现券收益率多小幅走高，其中长端升幅稍大，收益率曲线延续昨日的陡峭化势头，但暂未现沉重抛压，IRS在一度上行后亦回稳。
针对今日正回购中标利率，上述大行交易员认为，重启正回购显示了央行对于货币市场利率区间管理的态度，但3.8%的利率“信号意义不大，关键在于收的动作”。
央行最近一次在公开市场上进行正回购操作为2013年6月6日，招标量100亿元，期限28天，中标利率2.75%。而央行最近一次进行14天期正回购为2011年的1月11日，规模600亿元，中标利率为2.05%。
**正回购短期有连续操作可能性**
因今日央行回笼资金对收敛宽松的流动性效果比较一般，早盘隔夜及七天期回购加权利率再小跌，据交易员反应，各期限资金供给仍颇为充裕。
有受访者就此认为，不排除央行在短期内仍可能继续进行正回购，以平滑资金；但中期看持续操作的必要性，还需看后续公布的外汇占款数据等再做判断。
“市场还是松，央行周四需要继续做。”三菱东京日联银行（中国）金融市场首席分析师李刘阳直接的预期称。
银行间市场七天期回购加权利率昨日三个月来首次跌至4%以下，周二午盘继续小跌至3.7582%。
颜岩也表示，操作应该具有一定的连续性，所以这次正回购重启后，下周可能会继续操作。
不过北京一券商分析师认为，再次搬出正回购旨在合理的进行流动性调整，且不排除央行或同步进行了定向回笼的可能，“不是说不会再续做正回购”，但正回购会持续多久可能要看资金流入压力、外汇占款等数据。
随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场上周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。
本周无任何央行票据及逆回购到期。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 480
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
(审校 林高丽)
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