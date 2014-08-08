资产证券化业务拟扩展至基金子公司 基础资产负面清单管理

路透北京／上海8月8日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，资产证券化相关规则的修订稿已初步起草完成，未来该项业务主体范围将由证券公司扩展至基金子公司，拟实行证券自律组织备案管理，授权相关自律组织对基础资产实施负面清单管理。

他在新闻例会上表示，资产证券化新规拟以信息披露为核心，强化基础资产的真实性。在备案管理的同时，加强事中事后监管，构建自律监管与行政监管有机结合、全方位、多层次的监管体系。

对于国内媒体稍早有关券商风险控制指标下限将下调的报导，他回应称，证监会近期启动了证券公司风险控制指标管理办法的修订工作。目前修订工作正在进行中，条件成熟时，将按规定公开征求意见。

他指出，修订的总体原因是一方面放松管理，对不适应行业发展实际情况的部分指标进行修订，另一方面加强监管，提升风险监测的全面性和科学性，坚守防范系统性风险底线。

中国证券报周一报导称，证监会已向多家证券公司下发风控指标修订的征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。

他还宣布，中国证监会近日启动运行了全国统一的资本市场诚信数据库，不仅供证券期货监管系统查询使用，还将与其他部委、地方政府、行业组织等的信用信息共享与交换，并接受市场主体的查询及按规定公开失信记录。

目前资本市场诚信数据库已收录诚信信息66,565条，其中含监管措施、案件调查、处罚禁入、纪律处分、诉讼赔偿等负面信息12,775条。（完）

(发稿 侯向明／林琦; 审校 林高丽)

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