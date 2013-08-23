资本选择性流动或让北亚货币不受美联储风暴冲击

图为韩国一家银行的职业在展示面值5000的韩元。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 一旦美联储缩减刺激措施冲击亚洲，韩元和台币的表现可能较好

* 台湾7月资本流入几乎弥补了6月的流出

* 韩国和台湾股市7月以来吸引资金流入

* 外资仍在买进韩国债券

路透新加坡8月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施的可能性增大，引发全球市场动荡不安。在此之际，专注于新兴亚洲市场的投资者押注，韩元和台币的表现将好于其它东南亚货币。

专门面向亚洲资产的投资者必须投资于亚洲，因此他们正在把资金投向台湾和韩国。

这些国家和地区不仅财政和经常账情况良好，而且其高科技产品出口对于全球放缓的抵抗力也强于东南亚经济体，尤其是在最近中国经济成长放缓之际。东南亚经济体严重依赖大宗商品与原材料出口。

从中不难看出，台币和韩元兑美元为什么自5月22以来只下跌不到1%。美联储5月22日表示，可能今年开始缩减货币刺激措施，最早可能下月就开始行动。

反观同期印尼卢比重挫10%，马币下跌9%，泰铢下滑7%。

“目前韩元和台币看起来较为安全，”Westpac的资深外汇策略师Jonathan Cavenagh表示，并称资金正从东南亚转移到东北亚。

汇率走势和政府资金流动数据展示出来的情形一致。

美联储暗示缩减购债后，外国投资者6月抛售亚洲资产，并且从那之后抛售更多东南亚资产，然而在此同时，政府数据显示，外资再次投资于台湾和韩国股市。

台湾公布7月资本流入28亿美元，弥补了6月流出30亿美元的绝大部分。虽然外资8月卖出了部分台湾股票，但卖出规模小于7月资本流入。

外资7月共有12亿美元流入韩国股市，本月截至21日，又有6.54亿美元流入主板市场(KOSPI).KS11。7月数据包括主板市场及创业板市场(KOSDAQ).KQ11，而8月数据仅包括主板市场。完整数据将在9月初公布。

7月外资在韩国债市的投资规模为连续第六个月增加。

相形之下，印尼、马来西亚和泰国7-8月资金外流状况持续。

7月初至8月21日，外资有5.81亿美元从印尼股市.JKSE撤出，但6月末以来外资对该国债券的持仓增加了3.71亿美元。

同期，外资卖出11亿美元马来西亚股票.KLSE，卖出9.55亿美元泰国股票.SETI。

泰国债券市场协会(Thai Bond Market Association)数据显示，7月初至8月16日，共计7.48亿美元资金流出债市。

**基本面改善**

“所有亚洲货币的基本面看上去都很糟糕。但如果我不得不选出没那么糟糕的货币，我会选韩元和台币，它们得到了一些资金流入的支撑，”东部证券驻首尔外汇与债券分析师Yuna Park称。

其他投资者同意此看法。

“韩元汇率还算低廉，”瀚亚投资(Eastspring Investments)的投资主管Nicholas Ferres表示。该公司在亚洲管理着620亿英镑(970亿美元)的资产。

部分基金经理人甚至看好韩国经济和股市前景。

“最新国内生产总值(GDP)数据显示经济趋稳，”摩根大通资产管理全球市场分析师Geoff Lewis表示，他指的是韩国第二季GDP增幅创逾两年高点。

Lewis称韩国股票看来比其他新兴亚洲股票便宜。汤森路透数据显示，韩国股票的估计市盈率(本益比)为9.4倍。

受地缘政治风险和对大部分财团企业管理的担忧影响，韩国股票通常折价交易，但Ferres称这种做法有些过度。

“在全球背景下，10倍以下的市盈率都算是廉价，”Ferres称。(完)

(编译 张涛/杜明霞/王兴亚/朱晓军；审校 张明钧)

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