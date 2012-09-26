鼓励引导资本投向服务业--国务院

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透北京9月26日电---加快发展服务业,是中国产业结构优化升级的战略重点.国务院周三召开常务会议研究加快发展服务业,表示要放宽市场准入,鼓励和引导各类资本投向服务业.
中国政府网刊登的会议新闻稿还指出,将完善财税、金融、土地、价格等方面政策,加大对服务业发展的支持.
同时,还要扩大服务业利用外资领域,深入推进内地与港澳台地区服务业合作;大力发展服务贸易,推动重点行业服务出口.
此外,将围绕促进工业转型升级和加快农业现代化进程,加快发展金融、交通运输以及工程咨询等生产性服务行业;并大力发展商贸、家庭服务、法律服务等生活性服务行业.
2011年,中国服务业占国民经济的比重达到43.1%,吸纳就业人口约2.7亿;服务贸易总额突破4,000亿美元,居世界第四位;服务业吸收外资552亿美元,首度超过制造业成为利用外资最多的领域.
根据中国政府制订的"十二五"(2011-2015年)规划,要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,服务业增加值占GDP(国内生产总值)总量的比重要从43%提升至47%,2015年服务进出口总额达到6,000亿美元.(完)
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--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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