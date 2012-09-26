版本:
中国
中国财经 | 2012年 9月 26日 星期三 18:20 BJT

鼓励引导资本投向服务业--国务院

路透北京9月26日电---加快发展服务业,是中国产业结构优化升级的战略重点.国务院周三召开常务会议研究加快发展服务业,表示要放宽市场准入,鼓励和引导各类资本投向服务业.

中国政府网刊登的会议新闻稿还指出,将完善财税、金融、土地、价格等方面政策,加大对服务业发展的支持.

同时,还要扩大服务业利用外资领域,深入推进内地与港澳台地区服务业合作;大力发展服务贸易,推动重点行业服务出口.

此外,将围绕促进工业转型升级和加快农业现代化进程,加快发展金融、交通运输以及工程咨询等生产性服务行业;并大力发展商贸、家庭服务、法律服务等生活性服务行业.

2011年,中国服务业占国民经济的比重达到43.1%,吸纳就业人口约2.7亿;服务贸易总额突破4,000亿美元,居世界第四位;服务业吸收外资552亿美元,首度超过制造业成为利用外资最多的领域.

根据中国政府制订的"十二五"(2011-2015年)规划,要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,服务业增加值占GDP(国内生产总值)总量的比重要从43%提升至47%,2015年服务进出口总额达到6,000亿美元.(完)

参看详情,请点击中国政府网(here)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐