香港《经济日报》：中央巧藉钱紧 逼银行推真改革

（12月23日社评）

内地资金持续紧绷拖累中港股市，惟今次非中央主动制造钱荒，中央反有限度放水，以纾银行资金管理不善引发的钱紧。此反映中央货币政策稳、操作紧的新思路，以稳经济促改革。

内地股市过去两周连跌九个交易日，更累及港股，主因是内地流动性极紧，银行间14日回购利率上周五更曾急飈至12厘，创今年6月钱荒后新高。惟今次钱紧和上次钱荒本质有别。

今次“钱紧”因部分银行未汲钱荒教训，没理顺长、短期资金错配，遂在年结前又爆流动性紧张，人行今次主动以短期流动性调节工具（SLO），向个别银行释出共3000亿元人币短期资金解渴，以免银行违约；惟人行亦刻意不全方位放水，以保持较高市场利率，令个别资金管理差劣的银行，仍要以高息拆借资金度年关，藉市场力量施惩。

中央此举，应是要藉钱紧进一步催逼银行业改革，皆因中央明年将要力推金融改革，包括利率市场化、放宽市场准入门槛等，此须银行业认真提升管理水平、理顺资金配置，以减金融风险，营造稳定的金融环境，助金改推行。

此正好反映中央的货币政策新思路，即货币政策虽续以稳健为纲，但操作手段却偏紧。在此货币政策新思路下，明年货币供应M2增长目标很可能和今年相若，即维持在约13%，确保有充裕资金供应，以利经济平稳较快发展，惟具体操作上则会抓得更紧，透过公开市场、窗口指导等工具不断微调，以约束银行扩张，确保货币增长紧跟目标，而非如今年般，货币供应增长目标13%，实质增长却逾14%，明稳实过松。

正因如此，明年1月底农历新年前的资金需求高峰期，难望中央会大放水，内地钱紧很可能持续。惟银行先历钱荒，再历钱紧，一再冲击其经营、挤压其盈利，应会逐步学乖，明年就算钱紧再现，其规模及对市场冲击应逐渐减少。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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