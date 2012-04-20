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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 09:08 BJT

通化金马等九家药企抽检胶囊铬超标

中国国家食品药品监管局周四公布，包括通化金马药业在内的九家药品生产企业抽检显示，其所使用的胶囊铬含量超过国家药典限量标准，要求召回不合格产品，并查封企业胶囊剂生产场所。这些企业还包括长春海外制药集团、青海格拉丹东药业、四川蜀中制药、修正药业集团等。路透

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