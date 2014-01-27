《信报》：资本外流币值狂泻 新兴市场危机乍现

（1月27日社评）

新兴市场爆发“走资潮”，资本大举外流，阿根廷披索上周狂贬超过15%，全球风险资产全面受压，美股暴泻。由于美国联储局将进一步缩减购债规模，继续退市，过去依赖资本流入的新兴经济体，境况凶险，因而须要各方提高警惕。

IMF总裁拉加德在达沃斯论坛上再一次警告，表示美国减少买债已然成为环球经济面临的新风险。当联储局进一步减购，可能激发新兴经济体新一轮动荡，因为这些国家极易受到跨境资本外流的影响。

如今新兴经济体内部的脆弱性，显然在于过去几年太依赖资本流入。据国基会《2013年对外经济评核》报告，印度经常账逆差占国内生产总值比率达5.1%，即可见一斑。

由于新兴市场在经济好景时，一般都没有对经济及时进行结构性调整和改革，故而对当前资本外流的风险管理能否达致金融稳定，确实留有问号。

如今美国退市已正式启动，联储局本周举行的两天议息会议有可能决定再缩减购债规模，有机会加速新兴市场资本外流和汇率急遽调整，金融市场震荡加剧。

对中国来说，基于国际收支保持顺差，经济增速虽然放缓，但整体发展维持稳定，因此，对于美国加快退市步伐的冲击，相信有能力承受。然而，新兴经济体若受到重挫，中国对新兴市场的贸易环境难免也受到影响。

如今资本加速从新兴市场外流之势已成，基于商品价格大幅飙升的黄金岁月已告一段落，有利新兴经济体资源出口的环境亦告改变，便宜资金盛宴结束，全球利率向上，新兴市场当前内外受压。可以说，美国退市对新兴市场的冲击，现在才是切实的开始。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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