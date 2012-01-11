东风本田召回逾5万辆CRV--质检总局

路透北京1月11日电---中国国家质检总局周三通报称,日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业--东风本田汽车有限公司决定自即日起召回去年9至11月生产的部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.

质检总局网站刊登通报称,东风本田已向其递交召回报告,将从1月11日起召回部分2011年9月5日至11月23日期间生产的思威(CR-V)牌多用途乘用车.

"此次召回范围内的车辆,由於供应商制造原因,导致前大灯内部线束耐热性不足,极端情况下可能导致前大灯保险熔断、部分灯泡熄灭,存在安全隐患."公告并称,东风本田将免费检查并更换不良前大灯.

去年9月时,本田汽车中国合资公司--广汽本田和东风本田已宣布召回部分飞度(Fit)、思迪(CITY)轿车和思威(CR-V)多用途乘用车,共计约25.58万辆.(完)

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--发稿 李然; 审校 黄凯

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