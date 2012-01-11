东风本田召回逾5万辆CRV--质检总局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京1月11日电---中国国家质检总局周三通报称,日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业--东风本田汽车有限公司决定自即日起召回去年9至11月生产的部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.
质检总局网站刊登通报称,东风本田已向其递交召回报告,将从1月11日起召回部分2011年9月5日至11月23日期间生产的思威(CR-V)牌多用途乘用车.
"此次召回范围内的车辆,由於供应商制造原因,导致前大灯内部线束耐热性不足,极端情况下可能导致前大灯保险熔断、部分灯泡熄灭,存在安全隐患."公告并称,东风本田将免费检查并更换不良前大灯.
去年9月时,本田汽车中国合资公司--广汽本田和东风本田已宣布召回部分飞度(Fit)、思迪(CITY)轿车和思威(CR-V)多用途乘用车,共计约25.58万辆.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。