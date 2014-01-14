《热点透视》车企加速前行 但途中多有陷阱

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie
路透底特律1月13日 -加速前进的汽车生产商面临着一些危险的陷阱。正当汽车行业人士聚拢在底特律参加一年一度的车展之时，美国和中国的汽车市场增速却在放慢。福特汽车(Ford)(F.N)高管上个月表示，该公司北美税前利润率可能在2014年受创。此外，前方还横亘着其他障碍。
美国市场的竞争非常激烈，好几家汽车生产商都可以证明这一点。大众汽车(VOWG_p.DE)在美国销售去年下滑7%，而同期美国汽车市场则整体增长7%。大众对此推出了新举措，美国区负责人Michael Horn在未来五年拥有70亿美元可供投资，以改善业绩。
现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)也在推出可与宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)一较高下的新车型。同时，Mary Barra本周开始执掌通用汽车(General Motors)(GM.N)，该公司在车展上一举包揽年度最佳轿车和卡车奖项。迄今为止，通用作为美国最大汽车生产商，很难在其17.9%的市场份额基础上更进一步。
日本车企还遇到了另一个大问题。据巴克莱称，它们的美国竞争对手不仅夺取了中小车型的定价权，而且还把市场份额收入囊中。不过，去年日圆走软，有助于丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和其他日本车企提高其汽车吸引力。
汇率差异也可能引发一场价格战。近年来，由于汽车行业呈现两位数的销售增长，不需要增加对顾客的激励措施，才得以避免价格战爆发。根据Blue Chip的轻型车预估，今年美国销售料将仅仅增长3%，因此情况或许会发生变化。
皮卡市场应该能避免这种局面，但也不一定。皮卡销售情况看上去更有弹性，去年增速接近整体市场的两倍。通用、福特和克莱斯勒占据了皮卡市场的大头。不过，福特的新款F-150在周一发布，这令对手感到担忧。克莱斯勒和菲亚特FIA.MI执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一对此表示，“我们必须保护我们的传统业务。”
跟危机前相比，大多车企都对这类问题准备更为充分。但是，这并非意味着它们的获利不受影响。而且，如果投资者捕捉到一点定价再度疲软和销售商积压车辆的蛛丝马迹，他们就会加速撤离。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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