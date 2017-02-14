中国质检总局称厂商在中国召回逾28万辆丰田威驰轿车和16万辆上汽通用汽车

路透北京2月14日 - 中国国家质检总局最新表示，天津一汽丰田汽车有限公司决定自周五(17日)起，召回超过28万辆威驰轿车，上汽通用汽车有限公司近日亦备案召回计划，决定自2月28日起，召回部分车辆，共计161,281辆。

质检总局官网周二发布的新闻稿称，天津一汽丰田决定召回的部分威驰轿车为2013年10月22日至2016年2月20日期间生产，共计286,578辆。

召回范围内部分车辆发动机舱盖锁止机构的零件配合不当，机盖锁闩与机盖锁产生间隙。车辆的振动可能导致机盖锁闩焊点脱焊，产生异响；如果在此状态下对发动机舱盖进行开闭操作，锁闩可能无法锁止，行驶时发动机舱盖有打开的风险，存在安全隐患。

天津一汽丰田汽车有限公司将免费为召回范围内车辆进行检查，并根据实际情况，对车辆进行免费修理或更换发动机舱盖，以消除安全隐患。

上汽通用汽车召回的汽车包括，2014年11月12日至2016年12月17日期间生产的部分2015至2017年款手动档别克全新英朗汽车，共计139,168辆；2016年7月5日至2016年12月17日期间生产的部分2017年款手动档雪佛兰科沃兹汽车，共计18,187辆。

以及2015年10月30日至2016年12月14日期间生产的部分2016至2017年款手动档雪佛兰乐风RV汽车，共计3,926辆。

本次召回范围内的车辆，由于零件受残留油脂影响，极端情况下离合器主缸可能工作异常，换挡困难，存在安全隐患。上汽通用汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的离合器主缸，以消除安全隐患。（完）

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