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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 14日 星期一 07:56 BJT

上海通用将召回近5万辆雪佛兰爱唯欧

中国国家质量监督检验检疫总局称，因车辆制动液的传感器存在缺陷，上海通用汽车将召回部分2012年款的雪佛兰爱唯欧。2012年5月11日起，雪佛兰特约售後服务中心会主动与相关用户联系，安排免费检修事宜。

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