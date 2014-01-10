（更正）《热点透视》车商求增长之终南捷径在中国

(更正：因英文原文有误，内文第五段福特中国销量增幅更正为“50%”，非“成长一倍”；本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 张明钧

路透香港1月10日 -中国做事一向豪气干云，买车也不例外。去年全球汽车市场增幅中，中国就贡献了85%。根据产业谘询机构IHS数据，随着大城市推行购车限制，中国车市今年增幅可能降至10%。就算如此，中国仍是最重要的汽车市场。

去年中国车市格外亮眼，根据中国汽车工业协会数据，经销商共卖出近2,200万台轿车，这较2012年成长近14%，创三年来最高增幅。

今年中国可能将全球成长最快车市的位置让位给印尼。然而就算成长放缓，野村预估中国驾驶人2014年购车数量将较2013年多出222万辆。全球第二大车市--美国的成长幅度将不到这个数字的三分之一。欧洲将几无成长，日本车市则料将萎缩。对于外国制造商而言，在中国表现良好显得更为重要。

中国车市放缓可能不是完全受制于经济因素。今年中央政府将在北京及广州等地推动购买新车限制，以作为降低污染策略的一部份。然而三线及四线城市的需求将创造新商机。

令人侧目的成长力道让那些正确掌握趋势的制造商嚐到甜头。福特(F.N)中国销售较上年成长50%至93.6万辆，该公司以小型车福克斯(Focus)吸引消费者上门，并掌握中大型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)商机。反观丰田(7201.T)仍无法完全扳回2012年流失的市占率，当年中日外交关系紧张导致中国抗议人士抵制日本车。

要预估中国汽车需求是非常棘手的事：2013年成长幅度是分析师年初预估的两倍有余。就算今年中国车市仅成长3%(当然这可能性极低)，新车销售增幅仍可与美国等量齐观。中国将持续占据全球汽车制造商最重要的位置。(完)

(译文审校 孙茉莉)

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