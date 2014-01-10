（更正）《热点透视》车商求增长之终南捷径在中国

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(更正：因英文原文有误，内文第五段福特中国销量增幅更正为“50%”，非“成长一倍”；本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 张明钧
路透香港1月10日 -中国做事一向豪气干云，买车也不例外。去年全球汽车市场增幅中，中国就贡献了85%。根据产业谘询机构IHS数据，随着大城市推行购车限制，中国车市今年增幅可能降至10%。就算如此，中国仍是最重要的汽车市场。
去年中国车市格外亮眼，根据中国汽车工业协会数据，经销商共卖出近2,200万台轿车，这较2012年成长近14%，创三年来最高增幅。
今年中国可能将全球成长最快车市的位置让位给印尼。然而就算成长放缓，野村预估中国驾驶人2014年购车数量将较2013年多出222万辆。全球第二大车市--美国的成长幅度将不到这个数字的三分之一。欧洲将几无成长，日本车市则料将萎缩。对于外国制造商而言，在中国表现良好显得更为重要。
中国车市放缓可能不是完全受制于经济因素。今年中央政府将在北京及广州等地推动购买新车限制，以作为降低污染策略的一部份。然而三线及四线城市的需求将创造新商机。
令人侧目的成长力道让那些正确掌握趋势的制造商嚐到甜头。福特(F.N)中国销售较上年成长50%至93.6万辆，该公司以小型车福克斯(Focus)吸引消费者上门，并掌握中大型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)商机。反观丰田(7201.T)仍无法完全扳回2012年流失的市占率，当年中日外交关系紧张导致中国抗议人士抵制日本车。
要预估中国汽车需求是非常棘手的事：2013年成长幅度是分析师年初预估的两倍有余。就算今年中国车市仅成长3%(当然这可能性极低)，新车销售增幅仍可与美国等量齐观。中国将持续占据全球汽车制造商最重要的位置。(完)
(译文审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。