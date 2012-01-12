中国去年乘用车销量增长挂至低速档

* 2011年中国乘用车销量同比增长5.2%,创新世纪以来最低

* 中汽协预计今年乘用车销量同比增长9.5%

* 中国汽车消费料进入较长时期的平稳增长期

* 2011年乘用车自主品牌占有率下滑,今年情况难改善

* 出口快速增长料继续成为产销增长主力

路透北京1月12日电---2011年中国乘用车销量同比增速创出新世纪以来最低水平.但考虑在鼓励政策退出、物价信贷环境又不利於需求增长的情况下,乘用车销量仍在高基数上取得增长,并保住全球头号汽车市场的宝座,实属不易.

市场和分析人士认为,经过一年调整,随着国内宏观经济回暖、扩大内需和消费升级,中国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期,行业有望开启新一轮景气周期.

"三、四线城市是未来汽车市场重要的增长点,一、二线城市采购第二辆车及换购比例也逐步加大,为乘用车市场带来长期增长的动力."中国汽车工业协会副秘书长师建华在发布会上称.

他并表示,中西部经济快速发展,也会促进其汽车市场快速放量,从而带动总体销量的提升.

中汽协周四公布,2011年12月共销售乘用车136.89万辆,同比增长4.61%,环比增长1.88%.去年全年,乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.

师建华预计,今年乘用车销售将再度提速,同比增长9.5%至1,587万辆,受宏观经济稳中求进、产品多样化刺激消费、扩大内需和收入提高、刚性需求持续存在和企业不断开拓国际市场等有利因素带动.

长城证券汽车行业研究员冉飞亦看好中国汽车工业中长期前景,"综合各方面因素,我们认为2012年汽车市场将开启新一轮周期,对应于增速中枢下移的普及期中後阶段,...这一阶段有望持续至2020年."

他并预计,汽车全行业在2012年将取得8-9%的同比销量增长,而乘用车还要好於大市,销量增幅可能会在10%左右,一季度汽车销量增速处於筑底过程,伴随政策退出影响消化,经济环境趋於明朗,二季度将企稳回升.此外,产能过剩带来的压力亦会低於市场预期,优势公司料仍能保持良好的盈利能力.

中汽协数据并显示,2011年全年中国汽车产销分别为1,841.89万辆作1,850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%;预计2012年整体汽车销量2,000万辆,同比增长8%左右.

纵览海外市场,同期美国轻型汽车销量为1,250万辆,同比增长了10.3%;日本销量则同比大幅下跌16.7%至43年来低位,主要受3月份大地震和不久前泰国洪灾所拖累.

受此前一系列车市刺激政策提振,中国乘用车销量於2009首次突破千万大关并超越美国成为全球头号市场,同比增幅高达52.93%;2010年增幅亦达到33.17%,销量达到1,375.78万辆.

参看中国月度汽车销量图示请点选link.reuters.com/qud55s

参看2011年汽车销量十大请点选link.reuters.com/bug95s

参看2011年十大热销品牌图示请点选link.reuters.com/zeg95s

**自主品牌汽车困境**

去年中国乘用车市场中一个尴尬的事实,就是自主品牌销量呈现负增长.数据显示,当年自主品牌乘用车共销售611.22万辆,同比下降2.56%,而42.23%的市场占有率比上年下降3.36个百分点.

"市场鼓励政策的退出、油价上涨、一线城市限购等消费环境的变化,制约了低端市场的发展,面对合资品牌日益激烈的竞争,自主品牌面临的发展形势不容乐观."师建华表示.

他并预计,今年国内的汽车使用环境仍将趋於严格,限行限购城市数量可能继续扩大,油价上涨等因素还会增加用车成本.这些因素无疑将会抑制节能和质量处於相对劣势的自主品牌汽车销售.

从全年来看,日系、德系、美系汽车销量最为抢眼,市场占有率分别达到19.4%、16.48%和11%.轿车销量前十名仅有夏利名列第八,其余被美系、德系和韩系合资品牌悉数瓜分.

中汽协秘书长董扬表示,今年自主品牌面临的销售压力与去年相仿,改善可能不大,而自主品牌车企"说实话就得熬!"

他建议,自主品牌要增加产品开发投入,技术差距必须补上,质量要达到合资品牌甚至更高的水平."自主品牌企业要合作,不要在市场上单打独斗.当然我也希望政府也能好好支持,不能只是一味号召."董扬补充说.

2011年行业轿车企业中,合资企业表现不俗,上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和神龙等五家企业增幅高於全行业,增长分别达到16.54%、10.62%、16.57%、18.18%和8.24%.

当年销量前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、神龙和一汽丰田.十家企业去年共销售647.22万辆,占轿车销售总量的64%.

**出口成产销增长主力**

纵观2011年汽车整车行业,出口快速增长成为全年亮点.中汽协数据显示,当年汽车企业出口81.43万辆,同比增长达49.45%,比上年增加24.81万辆,占同期汽车整体增量的比例高达60.79%.

"汽车出口成为拉动2011年汽车产销增长的主要力量."师建华并预计,2012年汽车全行业出口105-110万辆,同比增幅在25-30%之间,其中乘用车出口在55-60万辆之间,同比增长亦料为25-30%.

数据并显示,2011年运动型多用途乘用车(SUV)同比增长最为亮眼,年内销售159.37万辆,同比增长达20.19%;与之鲜明对比的是交叉型乘用车,同期销量较上年下降9.38%至225.83万辆.预计2012年这两种车型销量将分别增长16%和1%左右.

此外,2011年全年1.6升以下排量乘用车销量为983万辆,同比增长4%,预计今年销量增长5%左右,至1,032万辆左右.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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