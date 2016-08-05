银行对神州租车1.5亿美元贷款案总承贷超过3亿--TRLPC

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，超过八家银行加入香港上市的神州租车有限公司(CAR Inc.)的1.5亿美元、三年期联贷案，总承贷额超过3亿美元。本案的牵头行兼簿记行是瑞士信贷。
消息人士称，另有几家银行正在审批贷款。本次贷款为优先无担保离岸贷款，到期一次性偿还，可超额配售1亿美元。
银行可获得包含所有费用在内255个基点的收益，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，费用为135个基点。
神州租车总部设在北京，是中国最大的租车公司之一。该公司在2007年9月成立，在中国70个主要城市都有业务。该公司股东包括私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)、联想控股有限公司，以及美国租车巨头Hertz。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。