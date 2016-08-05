银行对神州租车1.5亿美元贷款案总承贷超过3亿--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，超过八家银行加入香港上市的神州租车有限公司(CAR Inc.)的1.5亿美元、三年期联贷案，总承贷额超过3亿美元。本案的牵头行兼簿记行是瑞士信贷。

消息人士称，另有几家银行正在审批贷款。本次贷款为优先无担保离岸贷款，到期一次性偿还，可超额配售1亿美元。

银行可获得包含所有费用在内255个基点的收益，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，费用为135个基点。

神州租车总部设在北京，是中国最大的租车公司之一。该公司在2007年9月成立，在中国70个主要城市都有业务。该公司股东包括私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)、联想控股有限公司，以及美国租车巨头Hertz。(完)