国务院加大扶持小微企业

针对当前小微企业经营压力大、融资难等困局，中国国务院周三晚间称，将出台新举措加大支持小微企业力度，其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金。这是国务院自去年10月出台各项财税金融政策支持小微企业的进一步强化，支持范围显着扩大，差异化的监管政策有利於促进小微企业信贷支持。路透