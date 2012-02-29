中国航空公司碳税成本被过度高估--分析师

路透伦敦2月24日电---汤森路透旗下点碳公司(Point Carbon)的分析人士表示，欧洲碳税政策今年将使中国顶级航空公司付出总计190万欧元(1,600万元)的成本，仅为此前所谓8亿元费用的九牛一毛。

预计国航、东航、南航以及海航这四家拥有欧洲线路的中国航空公司，将受欧盟航空碳税影响最为严重。欧盟碳税体系已於1月1日正式施行。

中国航空运输协会表示将起诉欧盟航空碳税，称这将使中国的航空公司到2020年累计支出约176亿元(20亿欧元)。

但点碳分析师预测，中国航空公司的相关成本会远低於这个数字。

分析师柴洪亮(音)表示，点碳预计中国航空公司成本在2012年至2020年间会急剧增长，从190万欧元增加到3,040万欧元，但这要远远小於中国的预计。

他表示，在这九年期间，欧盟碳税政策会使中国四大航空公司付出总计1.319亿欧元的成本。

根据欧洲法律，所有在欧洲机场起降航班都必须上缴碳排放费。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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