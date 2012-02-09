各大航空希望尽快解决欧盟碳税争端

路透伦敦2月8日电（记者 Jeff Coelho）---英国航空、卡塔尔航空(QAN.AX)等航空公司呼吁各国政府尽快解决欧盟碳计划引发的政治争端，因为僵局或造成不公平竞争。

欧盟法律要求，从2012年起，所有抵离欧盟机场的国际航班均被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS）。该体系是欧盟应对全球变暖的主要政策，欧盟已经向1.1万家工厂和电厂设定了排放上限。

但该计划势必给各航空公司的资产负债表增加碳成本，可能提高机票价格，已招致中国和美国等排放大国不满。

中国本周禁止境内各航空公司参与该体系，还表示，若欧盟继续计算全程碳成本，而不是仅欧洲境内碳成本，中国或采取报复性措施。

俄罗斯、印度、中国和美国等26国将於2月21日在莫斯科会谈，讨论针对欧盟碳排放交易体系的行动计划。

但航空公司和贸易组织警告称，争端将制造不公平竞争，因为一些航空公司每年需要支付数百万计美元的碳成本，另一些航空公司则不需要。

英国航空环境负责人康塞尔（Jonathan Counsell）称：“至少应建立储备基金，为严重受影响的航空公司提供补贴。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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