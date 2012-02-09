各大航空希望尽快解决欧盟碳税争端

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦2月8日电（记者 Jeff Coelho）---英国航空、卡塔尔航空(QAN.AX)等航空公司呼吁各国政府尽快解决欧盟碳计划引发的政治争端，因为僵局或造成不公平竞争。
欧盟法律要求，从2012年起，所有抵离欧盟机场的国际航班均被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS）。该体系是欧盟应对全球变暖的主要政策，欧盟已经向1.1万家工厂和电厂设定了排放上限。
但该计划势必给各航空公司的资产负债表增加碳成本，可能提高机票价格，已招致中国和美国等排放大国不满。
中国本周禁止境内各航空公司参与该体系，还表示，若欧盟继续计算全程碳成本，而不是仅欧洲境内碳成本，中国或采取报复性措施。
俄罗斯、印度、中国和美国等26国将於2月21日在莫斯科会谈，讨论针对欧盟碳排放交易体系的行动计划。
但航空公司和贸易组织警告称，争端将制造不公平竞争，因为一些航空公司每年需要支付数百万计美元的碳成本，另一些航空公司则不需要。
英国航空环境负责人康塞尔（Jonathan Counsell）称：“至少应建立储备基金，为严重受影响的航空公司提供补贴。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。