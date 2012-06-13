碳排放定价对经济稳定和增长至关重要--IMF

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透华盛顿6月13日电---国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周二表示，航空和海洋碳税以及碳排放交易对控制经济、环境和社会危机至关重要。
拉加德表示，她将代表国际货币基金组织参加本月晚些时候的联合国可持续发展大会（里约+20峰会），届时她将呼吁全球性的经济稳定策略，达成“绿色”和“共同”增长。
拉加德在华盛顿的全球发展中心发表讲话称，国际货币基金组织在各国设计碳税和类似反映污染价格的工具时将发挥积极的作用，提供技术支持。
“正确定价意味着使用财政政策确保支付的价格与造成的污染相匹配。我在考虑环境税或碳排放交易体系，政府在这些体系下发放和卖出排污权。”拉加德说道。
拉加德指出，在预算困难的时期，碳税和碳排放拍卖收入可以成为经济非常需要的支柱之一。
“发展中国家适应和缓和气候变化需要1,000亿美元，国际航空和海洋碳税将为此筹集约四分之一的资金，发达国家已经承诺这些资金在2020年以前投入使用。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。