碳排放定价对经济稳定和增长至关重要--IMF

路透华盛顿6月13日电---国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周二表示，航空和海洋碳税以及碳排放交易对控制经济、环境和社会危机至关重要。

拉加德表示，她将代表国际货币基金组织参加本月晚些时候的联合国可持续发展大会（里约+20峰会），届时她将呼吁全球性的经济稳定策略，达成“绿色”和“共同”增长。

拉加德在华盛顿的全球发展中心发表讲话称，国际货币基金组织在各国设计碳税和类似反映污染价格的工具时将发挥积极的作用，提供技术支持。

“正确定价意味着使用财政政策确保支付的价格与造成的污染相匹配。我在考虑环境税或碳排放交易体系，政府在这些体系下发放和卖出排污权。”拉加德说道。

拉加德指出，在预算困难的时期，碳税和碳排放拍卖收入可以成为经济非常需要的支柱之一。

“发展中国家适应和缓和气候变化需要1,000亿美元，国际航空和海洋碳税将为此筹集约四分之一的资金，发达国家已经承诺这些资金在2020年以前投入使用。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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