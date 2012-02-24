中国重申反对欧盟强征“碳税”

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京2月23日电---中国周四呼吁欧盟放弃将航空公司纳入碳排放交易体系的计划。欧盟该计划也遭到了美国和印度等国家的反对。
中国民用航空局网站刊登的声明称：“它的实施不仅会扭曲竞争、限制空运企业发展、增加旅客和货主负担，也会对全球应对气候变化国际合作的信任基础造成破坏。”
本月稍早，中国民航局通知称，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系。
各国政府指出，欧盟要对在欧洲起降航班徵收全程碳排放费，这超出了其管辖权。
据欧盟ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，将被强制要求购买排放许可，否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。