中国重申反对欧盟强征“碳税”

路透北京2月23日电---中国周四呼吁欧盟放弃将航空公司纳入碳排放交易体系的计划。欧盟该计划也遭到了美国和印度等国家的反对。

中国民用航空局网站刊登的声明称：“它的实施不仅会扭曲竞争、限制空运企业发展、增加旅客和货主负担，也会对全球应对气候变化国际合作的信任基础造成破坏。”

本月稍早，中国民航局通知称，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系。

各国政府指出，欧盟要对在欧洲起降航班徵收全程碳排放费，这超出了其管辖权。

据欧盟ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，将被强制要求购买排放许可，否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。