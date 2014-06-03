商务部终裁认定原产欧盟和美国的四氯乙烯存在倾销

路透北京6月3日 - 中国商务部周二新闻稿称，终裁认定原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销。自5月31日起，进口经营者在进口原产欧盟和美国的四氯乙烯时，应向中国海关缴纳27.6%至71.8%的反倾销税。

刊登在商务部网站的终裁公告称，对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯征收反倾销税的实施期限自今年5月31日起五年。此外，对于欧盟和美国在调查期内未向中国出口被调查产品的新出口经营者，可依据相关规定，向调查机关书面申请新出口商复审。

“在本案调查期内，原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销，国内四氯乙烯产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。”中国商务部新闻稿称。

中国商务部一年前决定对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销立案调查。今年2月17日，商务部初步认定原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯存在倾销。

四氯乙烯是一种重要的有机氯产品，用途广泛，在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂等。（完）

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(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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