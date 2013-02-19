红衣主教科赫称下任教皇可来自拉美或非洲

红衣主教库尔德·科赫(Kurt Koch 图右)称，新教皇没有理由不可以是非洲人或拉美人。科赫并称对本笃十六世将辞去教皇一职而非终生任职并无疑议，称未来的教皇也可自主选择这样做。下一任教皇选举料将在3月中旬启动，若新教皇为一位非欧洲人，将成为一千多年来的首例。路透