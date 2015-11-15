独家：大宗商品贸易商嘉吉进行业务重组 将裁员4,000人--消息

路透伦敦11月13日 - 据一名公司消息人士和四名业内消息人士周五透露，全球最大私人持有公司之一的大宗商品贸易商嘉吉已经启动重组进程，其中包括裁员。这是农业经济低迷造成的又一个受害者。

两名业内消息人士称，嘉吉还将关闭一些办公地点。嘉吉具有150年的历史，是一家顶级大宗商品贸易公司。

大宗商品价格大跌、中国需求放缓和新兴市场疲弱使全球的农业公司承受压力，嘉吉在新兴市场有大量投资。

一名业内消息人士称，嘉吉可能裁员多达4,000人，占员工总数的2.5%左右。

另一名业内消息人士--一名银行人士称，嘉吉在“重新调整业务”。

嘉吉发言人最初拒绝置评，称“通常不对传言置评”。他后来又说，“没有听到任何有关所提到的裁员人数和关闭办公室的消息。”

一名与嘉吉有往来的美国谷物贸易商称，“看来他们在做出调整，要缩减体量，从而更灵活。”

首席执行官David MacLennan两年前执掌嘉吉，已经采取了一些改革措施。过去六个月，嘉吉以14.5亿美元的价格将美国的猪肉业务出售给巴西的肉类加工商JBS SA (JBSS3.SA)，并以大约15亿美元收购了挪威的鱼饲料生产商Ewos。

嘉吉称，将把对冲基金业务Black River Asset Management分拆成三个独立的员工持股公司。

其他农业公司也在削减规模并寻求整合以节约支出。上月全球最大种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)宣布裁员2,600人，并重组业务。

全球最大农用设备生产公司约翰迪尔(John Deere)(DE.N)也宣布裁员。

上月嘉吉公布，截至8月31日的第一财季获利增长20%。但该公司第四季遭遇亏损，部分因为新兴市场经济体放缓。

另外，嘉吉周五宣布，两名在公司工作时间加起来达到74年的副董事长即将退休。(完)