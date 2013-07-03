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时事要闻 | 2013年 7月 3日 星期三 10:02 BJT

开罗大学附近暴力冲突死者增至16人--电视

路透开罗7月3日 - 埃及国家电视台援引卫生部发言人的话称，开罗大学附近发生的暴力冲突死亡人数周三升至16人，有200人受伤，其中包括支持埃及总统穆尔西的伊斯兰主义者。

安全事务消息人士称，支持穆尔西的示威者与维安警力发生冲突。目击者称，他们有听到枪声。(完)

(编译 白云; 审校 李婷仪)

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