开罗大学附近暴力冲突死者增至16人--电视

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透开罗7月3日 - 埃及国家电视台援引卫生部发言人的话称，开罗大学附近发生的暴力冲突死亡人数周三升至16人，有200人受伤，其中包括支持埃及总统穆尔西的伊斯兰主义者。
安全事务消息人士称，支持穆尔西的示威者与维安警力发生冲突。目击者称，他们有听到枪声。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。