独家：美国投资大亨伊坎认为对美股保持谨慎时刻已到

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透7月11日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四称，在美股大涨后，投资者现在应谨慎起来了。
“我的看法是，现在应该对美国股市持谨慎态度了，”伊坎在一次电话采访中称。“尽管这一年不错，但我在选股时也是很仔细的。”
美股周四下跌，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。标准普尔500指数跌幅一度达到1%，随后大幅反弹，终场收跌0.41%，报1964.68点。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”