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国际财经 | 2014年 7月 11日 星期五 07:34 BJT

独家：美国投资大亨伊坎认为对美股保持谨慎时刻已到

路透7月11日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四称，在美股大涨后，投资者现在应谨慎起来了。

“我的看法是，现在应该对美国股市持谨慎态度了，”伊坎在一次电话采访中称。“尽管这一年不错，但我在选股时也是很仔细的。”

美股周四下跌，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。标准普尔500指数跌幅一度达到1%，随后大幅反弹，终场收跌0.41%，报1964.68点。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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