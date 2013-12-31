嘉士伯斥资2.57亿美元将中国八家啤酒企业收入麾下

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透哥本哈根12月30日 -丹麦啤酒生产商嘉士伯(CARLb.CO)将以15.6亿元人民币（2.57亿美元）收购中国重庆啤酒集团资产管理有限公司。后者旗下拥有8家啤酒企业。
嘉士伯之前还曾以29亿元收购了重庆啤酒(600132.SS) 30.3%的股权。
中国重庆啤酒集团资产管理有限公司旗下的八家啤酒企业位于江苏、安徽和浙江，年总产能达到12亿升，主要销售重庆啤酒授权的品牌和天目湖啤酒。
嘉士伯发言人对路透称，“这八家啤酒企业巩固了我们在华东地区的地位。我们目前是中国中部和西部地区实力最强的啤酒企业，让我们在适当的市场留下足迹。”
据欧睿信息咨询公司（Euromonitor），2012年嘉士伯是中国第六大啤酒企业，当年市占率为2.6%。重庆啤酒的市占率为2.3%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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