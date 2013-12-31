企业并购：嘉士伯斥资2.57亿美元收购中国重庆啤酒集团资产管理公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透哥本哈根12月30日 - 丹麦啤酒生产商嘉士伯 将以15.6亿元人民币（2.57亿美元）收购中国重庆啤酒集团资产管理有限公司。后者旗下拥有8家啤酒厂。

嘉士伯之前还曾以29亿元收购了重庆啤酒 30.3%的股权。

中国重庆啤酒集团资产管理有限公司旗下的八家啤酒企业位于江苏、安徽和浙江，年总产能达到12亿升，主要销售重庆啤酒授权的品牌和天目湖啤酒。

嘉士伯发言人对路透称，“这八家啤酒企业巩固了我们在华东地区的地位。我们目前是中国中部和西部地区实力最强的啤酒企业，让我们在适当的市场留下足迹。”

据欧睿信息咨询公司（Euromonitor），2012年嘉士伯是中国第六大啤酒企业，当年市占率为2.6%。重庆啤酒的市占率为2.3%。（完）