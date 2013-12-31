企业并购：嘉士伯斥资2.57亿美元收购中国重庆啤酒集团资产管理公司

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥本哈根12月30日 - 丹麦啤酒生产商嘉士伯 将以15.6亿元人民币（2.57亿美元）收购中国重庆啤酒集团资产管理有限公司。后者旗下拥有8家啤酒厂。
嘉士伯之前还曾以29亿元收购了重庆啤酒 30.3%的股权。
中国重庆啤酒集团资产管理有限公司旗下的八家啤酒企业位于江苏、安徽和浙江，年总产能达到12亿升，主要销售重庆啤酒授权的品牌和天目湖啤酒。
嘉士伯发言人对路透称，“这八家啤酒企业巩固了我们在华东地区的地位。我们目前是中国中部和西部地区实力最强的啤酒企业，让我们在适当的市场留下足迹。”
据欧睿信息咨询公司（Euromonitor），2012年嘉士伯是中国第六大啤酒企业，当年市占率为2.6%。重庆啤酒的市占率为2.3%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。