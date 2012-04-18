嘉士伯称在中国推出乐堡啤酒

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透根本哈根4月18日电---丹麦啤酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)周三表示，公司已在中国推出了乐堡(Tuborg)啤酒，以此作为重振乐堡品牌的努力之一。
嘉士伯在声明中表示，乐堡是首次引入中国。今年早些时候，嘉士伯在俄罗斯和印度重新推出了乐堡啤酒。
嘉士伯中国区总裁Stephen Maher在声明中表示：“作为全球第四大啤酒商，嘉士伯对快速成长和充满活力的中国市场很乐观。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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