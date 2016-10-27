凯雷和贝恩资本等将竞夺麦当劳中国资产 TPG资本退出竞购--知情人士

路透香港10月27日 - 知情人士周四称，凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)和贝恩资本(Bain Capital)是仅剩的竞购麦当劳(MCD.N)在中国内地及香港餐厅的主要全球收购公司，TPG资本已经退出竞购。

该知情人士称，这两家私募股权公司将与参与竞购的中资企业竞夺价值最高30亿美元的资产。该消息人士拒绝透露姓名，因交易详情尚未公布。这两家私募股权公司已分别与中国中信集团和酒店业者格林豪泰(GreenTree Hospitality)联手。

该知情人士没有透露TPG决定退出的原因。

凯雷投资集团、贝恩资本及TPG拒绝置评。由于未到美国正常上班时间，麦当劳尚未回复路透寻求置评的请求。(完)