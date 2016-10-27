凯雷和贝恩资本等将竞夺麦当劳中国资产 TPG资本退出竞购--知情人士

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港10月27日 - 知情人士周四称，凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)和贝恩资本(Bain Capital)是仅剩的竞购麦当劳(MCD.N)在中国内地及香港餐厅的主要全球收购公司，TPG资本已经退出竞购。
该知情人士称，这两家私募股权公司将与参与竞购的中资企业竞夺价值最高30亿美元的资产。该消息人士拒绝透露姓名，因交易详情尚未公布。这两家私募股权公司已分别与中国中信集团和酒店业者格林豪泰(GreenTree Hospitality)联手。
该知情人士没有透露TPG决定退出的原因。
凯雷投资集团、贝恩资本及TPG拒绝置评。由于未到美国正常上班时间，麦当劳尚未回复路透寻求置评的请求。(完)
(编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。