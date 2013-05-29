凯雷买入苏杭两家大型购物中心49%股权

路透香港5月29日 - 美国私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)周三表示，已同意买入两家中国大型购物中心的49%股权，押注中国消费者需求增加和零售业扩张。

凯雷集团在电邮声明中称，凯雷通过其亚洲房地产基金辅助的投资载体，从深国投商用置业有限公司买入这两家购物中心的股权，此为两家公司战略合作的内容之一。

这两家购物中心分别位于二线城市杭州和苏州，均拥有时尚和电子品店铺，租户包括星巴克(SBUX.O)和沃尔玛(WMT.N)。

“普通家庭可支配收入增加，城镇化进程继续推进，人口结构变化和政府提振国内消费的意愿将继续让中国的零售业受益，”凯雷亚洲房地产基金负责人李准恒(Jason Lee)在声明中称。

凯雷没有披露是次股权收购的财务条款。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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