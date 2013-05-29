凯雷买入苏杭两家大型购物中心49%股权

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透香港5月29日 - 美国私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)周三表示，已同意买入两家中国大型购物中心的49%股权，押注中国消费者需求增加和零售业扩张。
凯雷集团在电邮声明中称，凯雷通过其亚洲房地产基金辅助的投资载体，从深国投商用置业有限公司买入这两家购物中心的股权，此为两家公司战略合作的内容之一。
这两家购物中心分别位于二线城市杭州和苏州，均拥有时尚和电子品店铺，租户包括星巴克(SBUX.O)和沃尔玛(WMT.N)。
“普通家庭可支配收入增加，城镇化进程继续推进，人口结构变化和政府提振国内消费的意愿将继续让中国的零售业受益，”凯雷亚洲房地产基金负责人李准恒(Jason Lee)在声明中称。
凯雷没有披露是次股权收购的财务条款。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。