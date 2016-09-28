凯雷投资集团预期随着中国经济放缓 控股权收购将增加

路透香港9月27日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)预期私募股权公司及其他投资者将扩大在亚洲进行公司控股权收购，而不再只是买进少数股权，其中尤以中国为最，因为经济成长放缓可能说服更多企业主售股。

私募股权投资公司(private equity firm)已经经历了中国投资回报增长随着经济一起放缓。中国第二季经济成长率创下2008-2009年全球金融危机以来最低。

为了抵销放缓的冲击，投资人将目光放在电子商务等高成长领域。凯雷亚洲并购咨询团队的董事总经理兼联席主管杨向东表示，随着这类企业的估值追随全球趋势上扬，以往不得不安于仅取得少数股权的投资人，如今也越来越追求能在持股公司有更大的话语权。

“中国经济及各个产业正在发生根本性变化，”他说道，“外部环境制造出这样一个形势，也就是取得控制权的收购能够产生具有吸引力的回报，而此一趋势正在升温。行业中这部分的比重将持续升高。”

杨向东称，从2011年至2015年，日本除外的亚洲收购活动中，私募股权投资公司等投资人取得收购事业控制权的比重升至年平均39%，他引用的是Asian Venture Capital Journal的数据。数据显示，去年交易总值达600亿美元。

数据显示，中国去年控股权收购的比重占所有私募股权交易的23%，该地区的比重则为44%。交易总值从2011年的仅20亿美元跳增至150亿美元，相当于年增长59%。

杨向东称，随着经济放缓，大型集团可能会打算出售表现欠佳的事业，规模较小的企业或家族企业可能更加愿意将控制权转手给资金雄厚的投资人。此外，打算扩展版图的企业也可能选择收购控股权，以迅速抵销经济放缓的冲击。

此外，提供给杠杆收购的信贷增加可能也会激励投资人，在2013年这是一种相对较新的交易融资办法，当时以凯雷投资集团为首的财团以37亿美元收购分众传媒，成为中国史上最大杠杆收购案。

杨向东称，“许多年前，中国没有杠杆融资，没有中国银行业者愿意承办杠杆融资。因为分众传媒这起交易，使得杠杆融资成为银行业的主流。”(完)