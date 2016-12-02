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中国财经 | 2016年 12月 2日 星期五 08:24 BJT

凯雷集团和中信集团接近收购麦当劳中国资产--消息

路透12月1日 - 一位直接了解情况的消息人士称，私募股权投资企业凯雷集团(CG.O)和中信集团牵头的一财团，接近以最高30亿美元收购麦当劳(MCD.N)旗下中国大陆和香港餐馆达成协议。

消息人士称，这一协议可能将在圣诞节前签约。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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