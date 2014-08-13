凯雷集团买入中国赶集网少数股权 未披露财务细节

友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
路透香港8月12日 - 全球私募股权公司--凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)周二宣布，已经购买中国分类信息门户网站赶集网少数股权。
赶集网成立于2005年，提供超过350个中国城市的招聘、住房和本地服务信息。
凯雷集团董事总经理张弛在声明中表示：“赶集网具有优势，能够从行业数字化进步、对在线分类信息和本地服务需求高涨、互联网和移动互联网用户基数庞大，以及中国电子商务文化日趋成熟中获益。”
交易的财务细节未披露。
截至6月30日，凯雷集团拥有126只基金和139只组合式基金，由此管理着2,030亿美元资产。截至5月31日，在中国的约80宗交易中，凯雷集团投资了52亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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