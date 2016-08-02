凯雷投资或将在日本进行规模20亿美元并购交易--高管

路透东京8月2日 - 私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)表示，或将在日本进行两笔并购交易，总值各达20亿美元，这与其此前注重小型交易的策略不同，因日本企业在加速拆分大型资产。

“就我们目前的日本投资基金而言，在日本可能进行两笔大型交易，”凯雷常务董事Takaomi Tomioka周二称。

“加上股权和债务，我们或将在每笔交易上投资2,000亿日圆，”他在新闻发布会上说道。Tomioka并未提及并购目标，也未指明投资的具体行业。

Tomioka表示，如果需要在潜在交易上投入更多资源，凯雷或将调用其它着重于美国和亚洲地区投资的资金。

他补充说，凯雷在投资一笔交易上或许会从财务投资人寻求资金，也有可能与企业投资者携手合作。(完)