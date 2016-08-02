凯雷投资或将在日本进行规模20亿美元并购交易--高管

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月2日 - 私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)表示，或将在日本进行两笔并购交易，总值各达20亿美元，这与其此前注重小型交易的策略不同，因日本企业在加速拆分大型资产。
“就我们目前的日本投资基金而言，在日本可能进行两笔大型交易，”凯雷常务董事Takaomi Tomioka周二称。
“加上股权和债务，我们或将在每笔交易上投资2,000亿日圆，”他在新闻发布会上说道。Tomioka并未提及并购目标，也未指明投资的具体行业。
Tomioka表示，如果需要在潜在交易上投入更多资源，凯雷或将调用其它着重于美国和亚洲地区投资的资金。
他补充说，凯雷在投资一笔交易上或许会从财务投资人寻求资金，也有可能与企业投资者携手合作。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。