专访：凯雷会将亚洲房地产投资聚焦中国物流和办公项目--高管

路透香港8月17日 - 私募股权公司凯雷投资集团(CG.O)一位高管周三称，该公司会将亚洲房地产投资活动聚焦于中国的物流和办公项目，不理会围绕中国经济成长放缓以及人民币贬值的担忧。

凯雷投资集团董事总经理李准桓告诉路透，凯雷押注中国电子商务领域荣景。电商领域将激发对国内仓储及物流资产的需求；而服务业的成长将带来对办公空间的需求。目前中国电子商务领域的增长速度要大大快于整体经济。

李准桓表示，“如果你看看我们今天的主要焦点，而且可以坦率地说未来焦点，都是中国和中国国内，特别是物流和办公。”

凯雷现已投资亚太区房地产资产逾60亿美元。(完)