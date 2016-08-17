专访：凯雷会将亚洲房地产投资聚焦中国物流和办公项目--高管

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月17日 - 私募股权公司凯雷投资集团(CG.O)一位高管周三称，该公司会将亚洲房地产投资活动聚焦于中国的物流和办公项目，不理会围绕中国经济成长放缓以及人民币贬值的担忧。
凯雷投资集团董事总经理李准桓告诉路透，凯雷押注中国电子商务领域荣景。电商领域将激发对国内仓储及物流资产的需求；而服务业的成长将带来对办公空间的需求。目前中国电子商务领域的增长速度要大大快于整体经济。
李准桓表示，“如果你看看我们今天的主要焦点，而且可以坦率地说未来焦点，都是中国和中国国内，特别是物流和办公。”
凯雷现已投资亚太区房地产资产逾60亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。