凯雷称美国仍是全球最佳投资地

路透11月8日电---私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)周四宣布第三季扭亏为盈.公司同时表示美国仍是全球最佳投资地点,指称因利率处於低水平且楼市正在复苏.

凯雷表示,第三季共进行了86笔新晋或後续投资,总规模为16亿美元.公司还已承诺投入超过40亿美元资金到四个国家的10个股权交易中,但这些交易料要到未来几季才能完成.

"这其中过半的投资,实际上是所有大规模投资都在美国境内进行,62%的已承诺股权交易是投资美国工业和制造业,"集团联席执行长Conway在电话会议中向投资者和分析师表示.

"这是有原因的.坦白说,我们认为当前美国是在全球最佳的投资地点,"Conway说,指美国市场吸引人的地方包括能源市场"变革"、低水平利率及楼市好转.

凯雷私募投资组合在第三季增值5%,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)同期则增值7.1%,KKR则增加6%.

凯雷公布经济净获利(ENI)为2.19亿美元,上年同期为1.91亿美元.ENI是将资产市值纳入考量的获利指标.

换算成税後ENI则是每普通单位0.66美元,符合路透访问分析师平均0.64美元预估.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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