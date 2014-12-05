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国际财经 | 2014年 12月 5日 星期五 18:08 BJT

奔驰11月销量增加13%至创纪录规模 欧洲和中国增长喜人

路透柏林12月5日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)的奔驰(Mercedes-Benz)高档汽车部门11月销量增加13%，达到创纪录的150,742辆，受助于在欧洲和中国的两位数增长。

该公司周五称，1-11月交货量上升12%至创纪录的148.7万辆，已经超出了2013年全年数字。

核心的欧洲市场销量跳增14%至61,060辆，而中国销量劲增23%至26,184辆。

德国同业宝马汽车(BMWG.DE)和大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)旗下奥迪料将在下周发布11月销量。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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