奔驰11月销量增加13%至创纪录规模 欧洲和中国增长喜人

亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。
路透柏林12月5日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)的奔驰(Mercedes-Benz)高档汽车部门11月销量增加13%，达到创纪录的150,742辆，受助于在欧洲和中国的两位数增长。
该公司周五称，1-11月交货量上升12%至创纪录的148.7万辆，已经超出了2013年全年数字。
核心的欧洲市场销量跳增14%至61,060辆，而中国销量劲增23%至26,184辆。
德国同业宝马汽车(BMWG.DE)和大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)旗下奥迪料将在下周发布11月销量。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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