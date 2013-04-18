沃尔沃2012年在华业务料遭遇大幅亏损--媒体

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典媒体Svenska Dagbladet周四援引消息人士的话称，沃尔沃料将公布2012年在华大幅亏损，因销量低迷以及新工厂建设对业绩构成负面影响。
该报称，沃尔沃预计会公布在华业务亏损额在20-40亿瑞典克朗(3.08－6.15亿美元)之间。
该报称，在成都工厂的高昂建设成本以及经销商网络建设支出，加上整体销量疲弱，是亏损的原因。
尽管沃尔沃一直大举投资以在中国建立首个生产据点，但去年在华销量仍下滑11%，因此亏损还是意料之中的事。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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