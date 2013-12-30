法国移植人工心脏患者状况良好

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透巴黎12月29日 -一名75岁的法国男子逾一周前接受首例Carmat(ALCAR.PA)人工心脏移植，目前已可自己进食并与家人交谈。
Daniel Duveau教授周四去看过患者，他对法国《星期日报》（Le Journal duDimanche）称：“他醒了，自己进食并能与家人交谈。我们认为他不久就可以起床下地，很可能最早就是本周末。”
报纸称，关于该患者健康状况的更多细节到周一才会对外公布。
医生利用心脏辅助设施作为患者等待心脏移植期间的临时解决方案，已经有数十年历史了，但此次采用的Carmat人工心脏，则旨在长期替代人体心脏，采用了生物材料和传感器。
该产品适用于发生晚期心力衰竭但无法接受心脏移植的患者，可延长患者存活期。判断该人工心脏成功与否，标志在于患者移植后能否存活一个月以上。
报道称，这例人工心脏移植手术是在12月18日进行的。法国还有三名患者将进行该手术，下一例手术定于1月的第一周。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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